Rita Mureșan, la momentul adevărului: ”Sunt grasă, beau și alcool”

11:50

O fetiță de 14 ani, din comuna Roma, județul Botoșani, a fost constrânsă să facă sex pe bani. Adolescenta provine dintr-o familie cu situație precară. Tatăl acesteia este bolnav, iar mama nevăzătoare. Singurele surse de venit ale familiei erau alocația fetei, pensia mamei și sumele de bani pe care le câștiga ocazional fratele mai mare, […] The post Drama unei fetițe de 14 ani, adusă la Suceava ca bonă și transformată în prostituată de un cuplu appeared first on Cancan.ro.