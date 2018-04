LIVE TEXT | Astra - CS U Craiova, de la 20:45. Victoria aduce echipa lui Mangia la cinci puncte de liderul FCSB. Mulţescu îşi înfruntă fosta formaţie. Echipele probabile

12:00

"Îmi doream să vadă şi tata majoritatea golurilor pe care le-am reuşit. Oricum le vede, dar aş fi vrut să-i văd reacţia... Când ajung acasă, simt nevoia să-i văd mândria pe chip. E ceea ce-mi lipseşte uneori, când ajung la Oradea, deşi era critic cu mine. Indiferent cât de bine jucam sau nu. Asta am luat-o de la el: cu mine sunt destul de critic în analiză", spune atacantul pentru gsp.ro. "Am bifat o bornă importantă în cariera mea! Am calculat toate reuşitele începând din Liga 2, atunci când j...