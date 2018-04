Prima poză cu cel de-al treilea bebeluș al Casei Regale Britanice

12:50

Andreea Sasu și-a suprins fanii cu cel mai recent proiect în care este implicată. Frumoasa româncă a acceptat să pozeze goală. Pictorialul icendiar a avut loc în Milano, iar imaginile făcute publice de ea i-au înnebunit pe bărbați. În trecut, ea s-a iubit cu designerul german Philipp Plein. Citește și: Andreea Sasu și-a găsit alinarea […]