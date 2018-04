Fostul arbitru Vasile Angheloiu a murit la 67 de ani. A lucrat la Steaua, dar Gigi Becali l-a dat afară pentru a-l angaja pe ”Mache” Ianuli

22:00

Universitatea Bucureşti are 900 de locuri bugetate nerepartizate, a spus, luni, Ministrul Educaţiei, după o întâlnirea cu studenţii. Valentin Popa, Ministrul Educaţiei, a declarat, luni, după o întâlnire cu studenţii, că Universitatea din Bucureşti are 900 de locuri bugetate nerepartizate, care ar putea fi oferite celor care sunt la studii cu taxă. Reprezentanţii studenţilor s-au […] Post-ul Universitatea Bucureşti are 900 de locuri bugetate nerepartizate apare prima dată în Libertatea.ro.