DGPMB: Percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Mureş, Constanţa şi Ilfov, la persoane bănuite de evaziune şi spălarea banilor

22:40

O camionetă a trecut de pe carosabil pe trotuar, între pietoni, luni, la Toronto, şi a rănit cel puţin opt-zece persoane, a anunţat poliţia canadiană, într-un mesaj în reţeaua Twitter preluat de agenţiile de presă internaţionale. Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl— Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 aprilie 2018 Şoferul a fost reţinut, informează presa locală; ziarul Toronto Sun a publicat pe site-ul său de internet fotografia unui bărbat arestat, iar poliţia a confirmat că este vorba despre şoferul camionetei. Foto: (c) SOCIAL MEDIA / REUTERSColiziunea a avut loc la ora locală 13.27 (17.27 GMT, 20.27 ora României), menţionează poliţia, fără a preciza dacă este vorba de un accident sau de un act intenţionat. Foto: (c) SOCIAL MEDIA / REUTERSUn martor a declarat agenţiei Reuters că incidentul s-a soldat cu cel puţin doi morţi. Mass media locale, preluate de AFP, susţin că sunt cel puţin patru răniţi care nu mai prezintă semne vitale. Coliziunea a avut loc la ora locală 13.27 (17.27 GMT, 20.27 ora României), în nordul oraşului, într-o o intersecţie importantă, care între timp a fost închisă. În zonă a fost întreruptă şi circulaţia metroului. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, , editori online: Simona Aruştei, Adrian Dădârlat)