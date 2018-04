Ozana Barabancea, prima apariție la TV, după ce a slăbit spectaculos! A dezvăluit câte kilograme are acum

21:30

O dubă a intrat în pietoni, pe o stradă din orașul canadian Toronto. Nu se știe până acum dacă este vorba despre un atac terorist. Potrivit Poliției, au fost rănite între 8 și 10 persoane, însă nu se știe momentan cât de grav. Populația a fost sfătuită să evite locul în care a avut loc […] The post O dubă a intrat în mulțime în Toronto. Cel puțin opt răniți appeared first on Cancan.ro.