Tragedie într-un club de karaoke! 18 oameni au ars de vii! A blocat ieșirea cu motocicleta și apoi a dat foc VIDEO

23:30

Ionuț și Geanina s-au luat la ceartă, după una dintre probe. Atmosfera s-a încins și a curs șirul de replici tăioase, după ce Jaguarul a făcut flotări, pierzând un pariu cu ”Faimoșii”. Giani Kiriță nu s-a putut abține și s-a luat de Ionuț: „Șacalule, ia mai bagă 20 de flotări, că prea te-ai uitat urât”. […] The post EXATLON 23 aprilie. Ionuț și Geanina s-au certat la cuțite: „Te bagi în seamă!” / ”O să-ți fac cadou Gramatica Limbii Române” appeared first on Cancan.ro.