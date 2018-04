7 lucruri care îți vor întări relația cu partenerul tău

12:40

In zilele noastre, mai mult ca oricand, se impune o disciplina alimentara, in contextul in care de jur imprejurul nostru pare ca gasim doar alimente contrafacute. Asadar, chestiunea mancatului sanatos, nu (mai) reprezinta doar un subiect la moda sau un moft, ci o necesitate. Asta daca ne pasa catusi de putin de sanatate. Si ne […] Post-ul (P) Oala din otel carbon-un ajutor nepretuit in bucatarie apare prima dată în Libertatea.ro.