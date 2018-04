Mica bucătăreasă de nouă ani la „Chefi la cuțite” își dorește să fie cercetător la NASA și să obțină cuțitul juraților

12:30

Biletul Zilei 24.04.2018. Într-o zi în care nu am avut foarte multe soluții, am ales trei meciuri spectacol din Europa și am dat lovitura. Kiel - Nurnberg, Frosinone - Empoli și Antwerp - Lokeren au pus umărul pentru o cotă excelentă într-o zi secetoasă. Biletul Zilei 24.04.2018. Dacă ieri am atact pe trei fronturi diferite pentru un bilet câștigător, astăzi am decis să mergem în aceeași țară, în aceeași divizie, pentru un nou bilet verde. Aceasta este Franța, iar divizia este Ligue 2! Biletul Z...