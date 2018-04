Consiliul Naţional FAIR-MediaSind a hotărât demararea procedurilor pentru declanşarea grevei generale în cultură şi mass-media

13:00

O instituţie centrală resimte toate dificultăţile istoriei naţionale, iar de cele mai multe ori se situează chiar în mijlocul evenimentelor, aşa cum s-a întâmplat şi cu BNR între 1916-1918, a declarat, marţi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la Simpozionul anual de istorie şi civilizaţie bancară 'Cristian Popişteanu'."O instituţie centrală resimte toate dificultăţile istoriei naţionale. De cele mai multe ori se situează chiar în mijlocul evenimentelor, aşa cum s-a întâmplat şi cu Banca Naţională a României între anii 1916 şi 1918", a spus Mugur Isărescu.Potrivit acestuia, contemporan al acestor evenimente, pe care le-a trăit, fiind voluntar pe front, luptând şi la Mărăşeşti, cunoscutul economist român Victor Slăvescu, scria la câţiva ani după terminarea războiului, făcând referire la anul 1918, că, de când există România modernă, nu am avut de înregistrat un an în care să se fi petrecut evenimente mai hotărâtoare, mai grozave şi mai bogate în consecinţe.Isărescu a menţionat, printre evenimentele petrecute în acea perioadă, mutarea Tezaurului BNR la Moscova şi împrumuturile acordate de banca centrală Guvernului din acea perioadă."Problema Tezaurului a fost una din marile griji ale Băncii Naţionale de-a lungul întregului an 1918 şi, după cum ştiţi, un secol de atunci încoace. Şi acum este grija noastră, a celor de la Banca Naţională. Atunci, în 1918, prima dintre dificultăţi era aceea de a afla ce se întâmplă cu adevărat la Moscova. În acelaşi timp, Guvernul de la Iaşi, prin trimisul său, Victor Antonescu, fost director în Banca Naţională a României, a iniţiat insistente demersuri diplomatice pe lângă statele Antantei pentru garantarea Tezaurului românesc. Nu întâmplător, de-a lungul întregului an 1918, chestiunea Tezaurului a reapărut sistematic pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de conducere ale Băncii Naţionale a României", a spus Isărescu.De asemenea, acesta a menţionat că în acea perioadă o altă problemă a reprezentat-o împrumuturile pe care le-a acordat Banca Naţională a României statului. Acestea au finanţat, în mare parte, efortul de război al României în anii 1917 şi 1918.Banca Naţională a României organizează, marţi, ediţia a XXVI-a a Simpozionului anual de istorie şi civilizaţie bancară 'Cristian Popişteanu'. Tema simpozionului din acest an este: Reconfigurări statale şi instituţii financiar-bancare în Europa anului 1918. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)