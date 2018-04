PNL vrea ca toate ONG-urile să primească 3,5% din impozitul pe venit, nu doar cele sociale; Proiectul, depus în Parlament

13:50

Semifinalele Cupei României Elite la fotbal, rezervată juniorilor Under 19 și Under 17. Echipele calificate în semifinale la categoria de vârstă Under 19 sunt: FC Viitorul, FCSB, Dinamo București și FC Ardealul Cluj. În urma tragerii la sorți, meciurile au fost stabilite astfel: FC Ardealul Cluj – FCSB FC Viitorul – Dinamo București Turul semifinalelor […]