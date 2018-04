Dezvăluiri stupefiante » Fostul antrenor a descoperit "cârtița" de la "națională": "Rivalii știau totul despre noi cu mult timp înainte"

13:40

Liverpool - Roma si Bayen - Madrid: pe ce echipe ar paria Ilie Dumitrescu si Ionel DanciulescuPartidele tur ale semifinalelor Ligii Campionilor programeaza in aceasta saptamana intalniri foarte importante in economia calificarii. Liverpool trebuie sa puncteze cat mai evident pe teren propriu, caci Roma va juca returul pe Olimpico, unde a reusit sa inchida poarta in ultimele 5 jocuri din Liga Campionilor. ...