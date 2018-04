Lupte: România are ca obiectiv cucerirea a una-două medalii la Europenele din Rusia

14:00

Leonardo DiCaprio şi Quentin Tarantino au surprins participanţii la un eveniment destinat proprietarilor de săli de cinema vorbind despre ''Once Upon A Time In Hollywood'', noul film al lui Tarantino, în care va apărea şi Brad Pitt, informează Press Association.Actorul şi regizorul şi-au făcut apariţia la CinemaCon, convenţia naţională a proprietarilor de săli de cinema, desfăşurată la Caesar's Palace din Las Vegas, pentru a promova anunţatul ''Once Upon A Time In Hollywood'', în ciuda faptului că nu au turnat nicio scenă din film.''Este greu să vorbim despre un film pe care nu l-am făcut încă'', a spus DiCaprio pe scenă.Acţiunea filmului se petrece în Hollywood în 1969, la ''apogeul mişcării hippie'', a spus Tarantino.''Este probabil cel mai apropiat film de 'Pulp Fiction' pe care l-am făcut'', a spus regizorul, iar Pitt şi DiCaprio vor fi ''cel mai interesant şi energic duo de vedete de la Robert Redford şi Paul Newman încoace.''Tarantino a profitat de ocazie pentru a le aminti proprietarilor de săli de spectacole prezenţi la convenţie că şi el deţine legendarul New Beverly Cinema din Los Angeles.Prezent de asemenea la eveniment, preşedintele Sony Pictures Entertainment, Tom Rothman, a dat asigurări proprietarilor de cinematografe că studioul său se adresează unei game variate de audienţe, de la cei care vizionează francize precum ''Spider-Man'' şi ''The Girl With The Dragon Tattoo'', la filme de familie, de acţiune şi comedii.Studioul a prezentat, de asemenea, fragmente noi din ''Venom'', cu Tom Hardy în distribuţie, ''The Girl In The Spider's Web'', cu actriţa din ''The Crown'', Claire Foy, în rolul lui Lisbeth Salander, în comparaţie cu care, potrivit lui Rothman, Wonder Woman pare o fetiţă ''Powerpuff''.Regizorul Fede Alvarez, realizatorul ''Don't Breathe'', a spus că există o cerere din partea publicului pentru filme de calitate. ''Cred în filme care provoacă. Filme pe care nu le poţi ignora. Filme care aduc ceva în dezbaterea culturală. Sunt încrezător că acest film va ataca toate subiectele'', a spus Alvarez despre ''The Girl In The Spider's Web''.Tom Rothman a mai anunţat şi că o continuare a ''Jumanji'', cu Dwayne Johnson în distribuţie, va fi lansată în decembrie 2019. ''Nu vă grăbiţi să daţi toate sălile pentru 'Star Wars' din nou'', a pus Rothman. ''Jumanji: Welcome To The Jungle'' a avut un succes răsunător la începutul anului, cu încasări de peste 956 de milioane de dolari în lumea întreagă.În cadrul convenţiei CinemaCon, marile studiouri îşi prezintă filmele prin proiecţii speciale la care sunt prezente şi vedete din distribuţie, în faţa proprietarilor de săli de cinema.De la directorii de studiouri, la cineaştii implicaţi în proiecte, toţi participanţii au subliniat calitatea şi diversitatea producţiilor care urmează să fie lansate. ''Ne adresăm unui public foarte divers şi avem un angajament puternic pentru originalitate'', a spus Rothman. ''Nu suntem cu toţii supereroi tot timpul. Dar suntem implicaţi într-o industrie globală a francizelor''.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea)