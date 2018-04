Kate Middleton a purtat o rochie asemănătoare cu a prințesei Diana la ieșirea din spital

15:10

Niciunul din cele trei spitale din județul Vaslui nu are autorizație de securitate la incendiu, situație care persistă de ani de zile, în pofida sancțiunilor date în mod repetat de către pompieri. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situație de Urgență Vaslui susțin că aceste unități sanitare au în continuare ”multe probleme”, cum ar fi lățimea căilor de […] Post-ul Niciunul din cele trei spitale din Vaslui nu este autorizat de ISU. Unitățile sanitare, sancționate an de an apare prima dată în Libertatea.ro.