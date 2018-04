VIDEO. Meciul UTA – ASU „Poli” Timișoara a început în gara Arad. Ce au făcut suporterii timișoreni

09:10

Handbalista Ada Iliescu mai are nevoie de 20.000 de lei pentru o ultimă intervenție chirugicală, la nervul cervical. Sportiva suferă de o boală rară numită schwanoamele vestibulare, care îi afectează rădăcinile nervilor spinali. ”Este ultima intervenție, la nervul cervical, și, apoi, mă voi putea bucura de o viață normală”, spune, încrezătoare, Ada Iliescu, care atașează […] The post Handbalista Ada Iliescu mai are nevoie de 20.000 de lei pentru o operație la coloană! Haideți să-i dăm o mână de ajutor appeared first on Cancan.ro.