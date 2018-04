Elena, soția lui Nelu Ploieșteanu, primele declarații după moartea fiului lor: ”Copilul meu putea fi salvat. Mă rugam de medici să-l bage la terapie. Mi-au zis că nu e grav și nu i-au făcut analizele cum a trebuit!”

14:30

Biletul Zilei 24.04.2018. Dacă biletul ”spectacol” de luni ne-a adus o cotă uriașă din doar trei meciuri, cel ”al favoritelor” s-a oprit la scorul de 2/4. Am avut încredere în Genoa, FC Porto, Craiova și Athletic Bilbao. Primele două și-au făcut datoria, în schimb ce oltenii și bascii au clacat rușinos. Biletul Zilei 24.04.2018. Pentru biletul zilei dedicat favoritelor am decis să mergem pe mâna a două formații engleze. Prima este Liverpool, cea care joacă un meci uriaș cu AS Roma în UEFA Champi...