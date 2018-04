Industria muzicală, stimulată de platformele de streaming, a înregistrat o creştere record în 2017 (+8,1%)

17:20

Cantautoarea de muzică rock Patti Smith a prezentat luni în cadrul Festivalului Filmului de la Tribeca un documentar despre viaţa sa, pe care l-a prefaţat cu un scurt recital, la care s-au alăturat câţiva dintre prieteni ei, precum Bruce Springsteen sau liderul trupei R.E.M., Michael Stipe, relatează EFE.Intitulat 'Horses: Patti Smith and her Band', acest film regizat de Steven Sebring prezintă concertele pe care le-a susţinut Patti Smith în Los Angeles cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la albumul său de debut 'Horses' (1975), dar şi filmări din 'backstage'. Artista a cântat înaintea proiecţiei câteva dintre piesele ei consacrate, între care Gloria (In Excelsis Deo) de pe acest album, o versiune inspirată din piesa lui Van Morrison, căreia i-a adăugat în 1975 câteva versuri luate din poemele sale.Versurile care făceau referire la Iisus i-au scandalizat la vremea respectivă pe puritani care nu puteau crede că o fetişcană provenită dintr-o familie a Martorilor lui Iehova putea blasfemia.După ce a terminat facultatea, a intrat să lucreze într-o fabrică, o perioadă pe care a detestat-o şi care a inspirat multe din cântecele sale. Apoi a născut o fetiţă pe care a dat-o spre adopţie în 1967.În acel an a plecat din New Jersey şi s-a mutat în Manhattan, unde a cunoscut dragostea vieţii sale, fotograful Robert Mapplethorpe, cu care a început o relaţie complicată, marcată de homosexualitatea lui şi de sărăcia în care trăiau.Pozele făcute lui Patti i-au servit artistei pentru coperţile albumelor sale, iar după ce s-au despărţit au rămas prieteni până când Mapplethorpe a murit de SIDA în 1989. Una dintre aceste poze renumite este cea de pe coperta albumului 'Horses', în care Smith pozează cu obişnuitul său look androgin, îmbrăcată în costum.Înregistrarea albumului a fost un infern, potrivit lui Smith, care a regretat că l-a ales pe John Cale, cofondatorul trupei 'The Velvet Underground', ca producător având în vedere temperamentul aprig al celor doi, certurile dintre ei fiind constante.La 71 de ani, Smith se poate lăuda că a compus adevărate imnuri punk şi a influenţat artişti şi trupe de marcă precum U2, R.E.M, The Smiths, Sonic Youth sau Madonna. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Aruştei)