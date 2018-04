FOTO/Incendiu puternic în Bacău, patru case și două adăposturi de animale fiind cuprinse de flăcări. Focul, pus intenționat

18:50

Istoricul și politicianul Dinu C. Giurescu a murit la 91 de ani. Membru titular al Academiei Române, deputat în Parlamentul României și vicepreședinte al Partidului Conservator, acesta s-a stins în cursul zilei de marți. Fiul lui Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu s-a născut 15 februarie 1927 la Bucureștiu, el a fost licențiat al Facultății de Istorie, Universitatea din București, 1950.