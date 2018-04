Moment de răscruce pentru Şarapova? Maria a început cu stângul colaborarea cu antrenorul refuzat de Halep. Record negativ pentru rusoaică + reacţia de la conferinţa de presă

16:40

"Regele" e nemulţumit de viziunea guvernanţilor faţă de sport, i-a criticat public pe aceştia ori de cât ori a avut ocazia, le-a reproşat că nu dau o mână de ajutor atunci când e nevoie, dar declaraţiile patronului de la Viitorul nu-l îngrijorează pe Burleanu. Şeful FRF are doar cuvinte de laudă despre Hagi, cu care a evitat să discute în campania electorală: "Ultima discuţie pe care am avut-o cu Gică Hagi a fost înainte de campanie, la Ovidiu. Nu am vrut să amestec asta în campanie şi am văzut...