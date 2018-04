LIVERPOOL - AS ROMA, liveTEXT + FOTO ACUM »Ocazie uriașă a lui Mane în minutul 28

Liverpool și AS Roma dispută ACUM prima semifinală din Liga Campionilor. Meciul este liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, Pro TV și Look Plus. LIVE » Liverpool - AS Roma 0-0Click AICI pentru liveTEXTEchipele probabile:Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner - Salah, Firmino, ManeRezerve: Mignolet, Clyne, Ings, Klavan, Moreno, Solanke, WijnaldumAntrenor: ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor