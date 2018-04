Horoscop, miercuri, 25 aprilie 2018. Capricornii primesc informații care îi ajută să ajungă la o înțelegere

22:40

Bătăi înainte de meciul Liverpool – AS Roma. Huliganii italieni i-au bătut și înjunghiat pe englezi chiar în zona stadionului Anfield Road. Conform The Sun, un grup de 20 de fani italieni și-au scos curelele de la pantaloni și au început să atace o parte dintre suporterii lui Liverpool. Unii dintre aceștia au fost chiar […] Post-ul Bătăi înainte de meciul Liverpool – AS Roma. Huliganii italieni i-au bătut și înjunghiat pe englezi apare prima dată în Libertatea.ro.