Ministerul Justiţiei ar putea transmite punctul de vedere privind modificarea Codurilor penale

Fără academicianul Dinu C. Giurescu viaţa ştiinţifică a României, istoriografia sunt mai sărace, a afirmat marţi fostul preşedinte Ion Iliescu, lider de onoare al PSD."Am aflat cu profundă tristeţe vestea morţii academicianului Dinu C. Giurescu, reprezentant de frunte al istoriografiei româneşti. Continuator al muncii tatălui său, la fel de ilustrul om de ştiinţă şi istoric Constantin C. Giurescu, a făcut parte dintr-o familie de cărturari, care s-au dedicat studiului istoriei românilor. A lăsat drept moştenire generaţiilor viitoare o operă pe care sper să o aprecieze la adevărata sa valoare. Când nu ne vom mai cunoaşte istoria vom înceta să mai fim o naţiune. Este mesajul care transpare din toate cărţile sale, din discursul său public, din scrierile sale şi din angajamentul său politic", a scris Ion Iliescu pe blog.Fostul preşedinte a amintit că Dinu C. Giurescu a fost deputat în Parlamentul României, dar şi membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române."I-am apreciat deschiderea spre dialog, seriozitatea angajamentului său în servirea interesului public, dar, mai presus de orice, patriotismul său ferm. Viaţa i-a oferit o mulţime de încercări, peste care a trecut cu conştiinţa că are o misiune, şi acea misiune este mai presus de orice alte considerente. A fost şi un moralist, în sensul bun al cuvântului. Moralizarea vieţii publice este o obligaţie a elitelor intelectuale, credea el, şi cunoaşterea istoriei i se părea unul din instrumentele indispensabile pentru asta. Personalitate consensuală, a încercat permanent să ofere elemente pentru un larg consens naţional în legătură cu proiectul de viitor al României. Fără academicianul Dinu C. Giurescu viaţa ştiinţifică a României, istoriografia, sunt mai sărace. Transmit sincerele mele condoleanţe familiei sale. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a scris Ion Iliescu.Academicianul Dinu C. Giurescu a murit marţi, la vârsta de 91 de ani, după o lungă şi grea suferinţă. Potrivit Biroului de presă al Academiei Române, decesul a survenit în spital, după trei zile de la internare. AGERPRES/(AS-autor: Cătălina Matei, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)