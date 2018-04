Dragnea, Dăncilă și Meleșcanu se duc azi în Israel. Vizita, ținută la secret până în ultimul moment

17:00

Potrivit Raportului de avere 2018 al companiei de proprietăţi Knight Frank, Monaco este cel mai potrivit loc în care merită să investeşti într-o proprietate. Locuinţele din principat costă în jur de un milion de euro pentru fiecare 16 metri pătraţi. Cu aceeaşi bani poţi achiziţiona o locuinţă de 25 de metri pătraţi în New York şi una de 46 de metri pătraţi la Paris. În partea opusă se situează Dubaiul, unde cu aceeaşi sumă de bani poţi cumpăra o locuinţă de 138 de metri pătraţi, şi Cape Town, unde, pentru aceeaşi sumă se pot cumpăra proprietăţi de 157 de metri pătraţi. Pentru cei care vor să se învârtă în cercurile celor mai bogaţi, Monaco are una dintre cele mai dense populaţii de persoane foarte bogate la nivel mondial. Potrivit Knight Frank, sunt în jur de 50 de persoane cu o avere de peste 50 de milioane de dolari au aici reşedinţa principală. Cu toate acestea, dacă termenul de “rezident” este extins şi asupra celor care deţin pur şi simplu o reşedinţă în Monaco, numărul creşte la aproape 550. În acelaşi timp, newyorkezii au cele mai mari venituri, în jur de 1,16 milioane de oameni câştigă peste 250.000 de dolari pe an. New York-ul este urmat îndeaproape de alte opt oraşe din SUA, în timp ce Londra, aflată pe locul 10, are doar în jur 273.000 de locuitori cu câştiguri asemănătoare.