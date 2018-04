Patriarhul Daniel: Dinu C. Giurescu - model de nobleţe intelectuală şi sufletească, patriot român şi fiu devotat al Bisericii

08:00

Scriitorul iordaniano-palestinian Ibrahim Nasrallah a câştigat marţi cel mai important premiu literar al lumii arabe pentru cartea ''The Second War of the Dog'', un roman distopic care explorează brutalitatea şi extremismul din societate, relatează DPA.Nasrallah a fost anunţat drept câştigătorul Premiului internaţional pentru ficţiune arabă (International Prize for Arabic Fiction, IPAF) în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, marţi.Romanul lui, a cărui acţiune se desfăşoară într-o ţară fără nume, se axează asupra personajului principal, Rashis, care "se transformă dintr-un oponent al regimului într-un extremist materialist şi lipsit de scrupule", au apreciat membrii juriului."The Second War of the Dog" este despre "extremism şi crime oarbe", a declarat Nasrallah cu prilejul decernării premiului, la Abu Dhabi."Un astfel de extremism nu este limitat la organizaţii obscurantiste, ci se extinde la mulţi indivizi şi organizaţii care pretind că sunt tolerante şi că acceptă libertatea de opinie şi de credinţă", a adăugat el.Ibrahim Nasrallah a mai spus că extremismul se extinde la "puterile oprimante şi multe regimuri arabe care l-au practicat cu violenţă împotriva cetăţenilor lor în viaţa noastră socială şi politică înainte de a fi practicat de organizaţiile extremiste".Născut în 1954, Nasrallah a mai publicat până acum 14 cărţi de poezie şi 16 romane.Folosind tehnici de fantasy şi science fiction, romanul "expune tendinţa spre brutalitate inerentă în societate", a declarat într-un comunicat scriitorul iordanian Ibrahim al-Saafin, şeful juriului.Nasrallah s-a aflat printre cei şase scriitori arabi care au intrat pe lista scurtă pentru premiul anual. Cei cinci vor primi câte 10.000 de dolari fiecare, iar câştigătorul câştigă o sumă suplimentară de 50.000 de dolari. De asemenea, fundaţia finanţează traducerea în engleză a romanului câştigător.Cele şase romane intrate pe lista scurtă au fost alese din 124 de cărţi din 14 ţări.Premiul, lansat în 2007, este susţinut de Fundaţia Booker Prize din Londra şi finanţat de Autoritatea guvernamentală din Abu Dhabi pentru turism şi cultură.Anul trecut premiul a fost câştigat de romancierul saudit Mohammed Hasan Alwan, cu romanul "A Small Death". AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Ibrahim Nasrallah/Twitter