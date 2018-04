Băiatul lui Laurențiu Reghecampf este îndrăgostit lulea. Cum arată fata cu care iubește | FOTO

10:30

Mesajul de condoleanțe al Patriarhiei Române pentru Dinu C Giurescu. Patriarhia Română a transmis un mesaj de condoleanțe, prin intermediul unui comunicat, pentru familia academicianului Dinu C. Giurescu și către Academia Română. Dinu C. Giurescu a murit marţi, 24 aprilie, la vârsta de 91 de ani, după o lungă şi grea suferinţă. Potrivit Biroului de […] Post-ul Mesajul de condoleanțe al Patriarhiei Române pentru familia academicianului Dinu C Giurescu apare prima dată în Libertatea.ro.