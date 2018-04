CCR discută pe 10 mai sesizarea privind legea referitoare la încetarea unor interdicţii pentru parlamentari

10:40

* UPDATE ORA 10,27 Poliţia din Liverpool a efectuat şi a doua arestare, tot sub suspiciunea de tentativă de omor, după ce un bărbat a fost rănit serios în incidentele petrecute înaintea partidei de marţi seara dintre echipa locală şi AS Roma, în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal.Autorităţile au comunicat că un bărbat de 53 de ani din Irlanda a fost rănit la cap şi se află în stare critică la spital.''Credem că victima se afla în Liverpool cu fratele său pentru meciul Liverpool - Roma şi a fost atacată în timpul altercaţiei dintre fanii celor două echipe, în apropiere de Albert, în jurul orei 7,35 pm'', a anunţat poliţia.''Martorii au relatat că victima a fost lovită cu o centură şi a căzut la pământ'', au mai precizat autorităţile, menţionând că au fost arestaţi doi tineri cu vârste de 25 şi 26 de ani.Clubul Liverpool a anunţat că a luat legătura cu serviciile de urgenţă şi este dispus să ofere susţinere suporterului rănit şi familiei sale.''Liverpool Football Club este şocat şi consternat după ce un suporter se află în stare critică după ce a fost atacat înaintea meciului din Liga Campionilor cu AS Roma. Gândurile noastre, în primă instanţă, sunt la victimă şi la familia sa în acest moment'', a scris clubul gazdă pe site-ul său oficial.Circa 80 de suporteri ai echipei AS Roma au folosit o rută secundară pentru a accede în zona rezervată fanilor echipei Liverpool chiar în faţa stadionului Anfield.Potrivit imaginilor difuzate de BBC, un bărbat era lungit imobil la pământ în timp ce altul avea în mână un ciocan. Potrivit presei, suporterii romani au folosit drept arme centurile de la pantaloni.Alte incidente au avut loc şi în centrul oraşului Liverpool înaintea meciului, potrivit presei britanice.Liverpool a făcut un pas important spre finala Ligii Campionilor la fotbal, marţi seara, pe Anfield, după ce a învins-o pe AS Roma cu scorul de 5-2 (2-0), în prima manşă a semifinalelor competiţiei.Mohamed Salah (36, 45+1), Sadio Mane (56) şi Roberto Firmino (61, 69) au înscrise golurile gazdelor, în timp ce Edin Dzeko (81) şi Diego Perotti (85 - penalty) au readus speranţa în tabăra formaţiei ''giallorossa''. * ORA 09,10 Fotbal: O arestare efectuată, după agresarea suporterilor echipei Liverpool de către cei ai formaţiei AS Roma Poliţia din Liverpool a arestat un suspect în cazul de agresiune contra fanilor echipei locale de către suporterii formaţiei AS Roma, înaintea meciului de marţi, din semifinalele Ligii Campionilor, desfăşurat pe stadionul Anfield, transmite AFP.''Putem confirma că un bărbat a fost arestat în urma unei agresiuni petrecute aproape de Albert Pub în seara zilei de marţi. El a fost dus la comisariat pentru fi interogat. Victima are 53 de ani şi este tratată pentru rănile sale'', a anunţat poliţia într-un comunicat difuzat după meci.Poliţia a lansat un apel la martori în cadrul anchetei legate de incidentul soldat cu rănirea fanului englez.''Anchetăm un incident serios în cursul căruia un bărbat a fost atacat în faţa Albert Pub în jurul orei (locale) 19,35. Lansăm un apel la cei care deţin informaţii sau au filmat cu telefonul mobil să ne contacteze la twitter @MerPolCC sau pe Facebook Merseyside Police CC'', se arată într-un comunicat al poliţiei.Circa 80 de suporteri ai echipei AS Roma au folosit o rută secundară pentru a accede în zona rezervată fanilor echipei Liverpool chiar în faţa stadionului Anfield. pic.twitter.com/YhN7dbsyqt— Jonathan Northcroft (@JNorthcroft) April 24, 2018Potrivit imaginilor difuzate de BBC, un bărbat era lungit imobil la pământ în timp ce altul avea în mână un ciocan. Potrivit presei, suporterii romani au folosit drept arme centurile de la pantaloni.Corespondentul publicaţiei Sunday Times, Jonathan Northcroft, a postat pe Twitter mesajul: ''Suporterii echipei AS Roma au atacat fanii clubului Liverpool cu centurile în faţa Albert Pub. Un bărbat e la pământ şi primeşte îngrijiri''.Alte incidente au avut loc şi în centrul oraşului Liverpool înaintea meciului, potrivit presei britanice.Liverpool a făcut un pas important spre finala Ligii Campionilor la fotbal, marţi seara, pe Anfield, după ce a învins-o pe AS Roma cu scorul de 5-2 (2-0), în prima manşă a semifinalelor competiţiei.Mohamed Salah (36, 45+1), Sadio Mane (56) şi Roberto Firmino (61, 69) au înscrise golurile gazdelor, în timp ce Edin Dzeko (81) şi Diego Perotti (85 - penalty) au readus speranţa în tabăra formaţiei ''giallorossa''. AGERPRES (autor: Mihai Ţenea, editori: Mihai Dragomir, Vlad Constantinescu, editor online: Gabriela Badea)