Simona Halep, pictorial de poveste în Elle. Cum a pozat cea mai buna tenismenă a lumii

11:20

Institutul Revoluţiei Române, mesaj după moartea lui Dinu C. Giurescu. Academician, membru important al Consiliului Ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD), patriot de înaltă ţinută intelectuală, Dinu C. Giurescu lasă în urma sa o valoroasă operă ştiinţifică, arată IRRD, într-un comunicat transmis miercuri, 25 aprilie, Agerpres. Dinu C. Giurescu a murit marţi, […] Post-ul Institutul Revoluţiei Române, după moartea lui Dinu C. Giurescu: “Lasă în urma sa o valoroasă operă ştiinţifică” apare prima dată în Libertatea.ro.