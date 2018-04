Tenis: Ivanisevic, fraţii Bryan, Andrei Pavel, Florin Mergea şi Adrian Ungur vor fi la Sports Festival, la Cluj

11:10

Actriţa americană Paula Patton, care joacă rolul unei jurnaliste în filmul ''Traffik'', recunoaşte că, deşi ştia câte ceva despre subiectului traficului de carne vie înainte de filmarea peliculei, nu avea idee ''cât de răspândit şi de profitabil este'' acesta. În condiţiile în care 1,9 milioane de persoane sunt anual victime ale acestui fenomen în SUA, ea spune că speră ca filmul "să le deschidă inimile şi minţile oamenilor şi să aducă în centrul discuţiei chestiunea sclaviei sexuale moderne".Paula Patton este actriţă şi producătoare în thrillerul "Traffik", în care joacă şi actorii Omar Epps, Laz Alonso şi Roselyn Sanchez. În film, cei patru actori sunt prieteni apropiaţi, scrie site-ul shadowandact.com într-un articol din 22 aprilie. "Adevărul este că ne-am distrat foarte bine. Când ai un subiect atât de intens cum am avut noi, vrei să râzi cât mai mult şi să te bucuri de compania celuilalt. Când Omar şi cu mine am alergat noaptea prin pădure, ne-am simţit ca nişte copii!", a povestit ea.Actriţa a relatat că a fost convinsă să producă "Traffik" de energia şi entuziasmul scenaristului Deon Taylor. "Un prieten ştia că vreau să produc un film şi că aveam propriile mele proiecte, dar datorită subiectului şi a poveştii s-a gândit că m-ar interesa", a spus ea. După aceea s-a întâlnit cu scenaristul Deon Taylor, care a convins-o rapid să se implice în proiect."A fost atât de incitant să colaborez cu el şi am devenit imediat prieteni. A fost foarte amuzant să lucrez cu el", a adăugat actriţa. Deşi îşi dorea de mult timp să fie şi producătoare, Paula Patton recunoaşte că astfel a avut asupra ei o presiune suplimentară. "Fără îndoială. Ai mai multă responsabilitate şi simţi povara acestui lucru când lucrezi, dar acum, odată ce filmul a fost lansat, nu mai ai senzaţia asta. Am făcut tot ce am putut şi ce va fi, va fi. Trebuie pur şi simplu să-ţi trăieşti viaţa", a spus ea. Paula Pattom joacă rolul lui Brea, o jurnalistă într-un moment de criză în cariera ei şi într-un punct de cotitură din viaţa personală. Pe cale să plece într-un weekend romantic cu partenerul ei în zona din nordul Californiei, Brea dă peste cel mai important subiect din carieră, care poate fi însă şi cea mai periculoasă situaţie din viaţă. Personajul este practic nevoit să lupte pentru idealurile lui, pentru prietenii lui şi pentru propria viaţă."Brea este foarte aproape de inima mea. Am trecut prin multe în viaţă şi mă aflu într-o perioadă în care mă gândesc mult la mine, o perioadă în care am încercat să cresc în ultimii doi ani. Cu Brea, deşi am jucat pe altcineva, tot a fost vorba despre carnea şi sângele meu care dau viaţă acelui personaj. Am avut nevoie de toată experienţa mea şi o iubesc pe Brea cu toate defectele ei", spus Paula Patton.Deşi este clar că Deon Taylor a vrut să facă un film accesibil, în centrul său se află problema foarte gravă a traficului de persoane. Actriţa recunoaşte că deşi înainte de a citi scenariul ştia câte ceva despre subiect, amploarea fenomenului îi era necunoscută. "Nu a fost un şoc, dar cu siguranţă nu ştiam tot ce se întâmplă. Nu aveam idee cât de răspândit şi de profitabil este" traficul de carne vie, a declarat actriţa. Sacramento, locul în care se desfăşoară acţiunea şi unde a şi fost turnat filmul, este suspectat de multă vreme că ar fi pe locul doi în SUA din punctul de vedere al traficului de carne vie. Deşi această percepţie nu are baze reale, oamenii legii recunosc că problema este răspândită în această zonă, dar şi în altele din SUA. Foto: (c) Scott Everett White / APÎntrebată ce crede că vor simţi spectatorii după ce vor vedea "Traffik", Paula Patton a spus că speră că se vor simţi bine. "Vreau ca ei să uite de facturile şi de problemele lor şi să evadeze pentru o oră şi jumătate. Şi, ca un bonus, sper ca filmul să le deschidă inimile şi minţile şi să aducă în centrul discuţiei chestiunea sclaviei sexuale moderne", a spus actriţa şi producătoarea filmului.Potrivit unei statistici difuzate pe imdb.com în cadrul unui interviu cu Paula Patton, numai în SUA există anual 1,8 milioane de victime ale traficului de carne vie. Ea afirmă că faptul că a reuşit să sensibilizeze oamenii faţă de astfel de probleme despre care nu ştiu este lucrul care o motivează să se trezească dimineaţa şi să plece la lucru. În cadrul aceluiaşi interviu pentru IMDB actriţa a dezvăluit că a ţinut să participe la una dintre cascadorii, o urmărire spectaculoasă a maşinii în care se afla de către un motociclist, care implică un viraj al autoturismului de 360 de grade, iar operatorul Dante Spinotti ar fi fost încântat de acest lucru. AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)