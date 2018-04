Fotografii de colecție cu Simona Halep! A pozat pentru o celebră revistă și a făcut dezvăluiri incendiare: ”Îmi era rușine să…”

08:10

În urmă cu zece ani, Anca Parghel se stingea din viață din cauza unui cancer ovarian. Artista a luptat din răsputeri să se facă bine, mai ales că se confruntase și cu cancer la sân, a sperat până în ultima clipă că terapiile alternative pe care le-a încercat o va ajuta să învingă boala. Fiul […] The post Vă mai amintiți de Anca Parghel? S-au împlinit 10 ani de când artista este printre îngeri! Mesajul emoționant de pe mormântul ei appeared first on Cancan.ro.