EXCLUSIV Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul cererii de depunctare a FCSB-ului

11:50

AS Roma a pierdut categoric cu Liverpool, 2-5, în turul semifinalelor UEFA Champions League.Antrenorul Di Francesco și directorul sportiv Monchi cred într-un nou miracol și-i montează deja pe giallorossi. ”Ne putem califica și cine nu crede, jucători sau suporteri, mai bine să rămână acasă!”"La 5-0 eram morţi, dar acum avem puţină viaţă şi va trebuie s-o folosim la fel cum am făcut-o cu Barcelona. ...