Iohannis: Guvernul, cât şi Banca Naţională trebuie să evite abordările concurenţiale

Regizorul, scenaristul, actorul şi producătorul de film american Martin Scorsese, unul dintre cei mai reputaţi cineaşti de la Hollywood, a fost recompensat miercuri cu Premiul Prinţesa de Asturias al Artelor 2018. Autor al unor filme clasice ca 'Raging bull', 'Casino', 'Taxi driver' sau 'The Godfellas', laureat cu un Oscar şi trei Globuri de Aur, Scorsese se alătură astfel cineaştilor recompensaţi cu acest premiu, printre care şi bunul său prieten Francis Ford Coppola, distins cu acest premiu în 2015, relatează EFE.Proaspătul laureat al premiului spaniol al artelor este autorul unor filme emblematice din istoria cinematografiei şi care, la cei 75 de ani, demonstrează aceeaşi obsesie de la începuturile sale ca realizator privind locul în care să plaseze camera de filmare. O obsesie cheie pentru a realiza un film bun, potrivit acestui maestru al cinematografiei, care a navigat prin toate genurile, de la dramă, la comedie, thriller şi chiar musical. Şi în toate cazurile cel mai important, spune el, este cadrul, cel pe care îl vede spectatorul.Este o obsesie care demonstrează grija faţă de detalii a acestui regizor născut în Queens dintr-o familie de origine italiană - bunicii săi erau din Palermo - şi, deşi a fascinat încă de la primele sale filme, a câştigat singurul său Oscar de abia în 2007 cu 'The Departed'. A fost o recunoaştere tardivă pentru un cineast care şi-a lăsat amprenta asupra istoriei cinematografiei şi care a reuşit să obţină de la actorii săi cele mai bune interpretări din carierele lor.Este cazul lui Robert de Niro ('Raging Bull' sau 'Taxi Driver'), Liza Minelli ('New York, New York'), Ray Liotta ('Goodfellas'), Leonardo DiCaprio ('Gangs of New York'), Michelle Pfeiffer ('The Age of Innocence'), Sharon Stone ('Casino') sau Tom Cruise ('The Color of Money'). În acesta din urmă el a reuşit ca Paul Newman, unul din monştrii de la Hollywood dar ocolit de Academie, să obţină primul său Oscar la 61 de ani.Pentru oricare alt regizor obţinerea unui Oscar, a două Globuri de Aur, două premii Emmy şi trei BAFTA şi un Palme d' Or, ar fi fost suficient, nu însă şi pentru Scorsese pentru care aceste premii înseamnă puţin. El a fost considerat, alături de marele său prieten Francis Ford Coppola, unul dintre cei mai reputaţi cineaşti ai anilor 70.A lăsat filme care cu trecerea anilor au devenit clasice şi care au marcat profund cinematografia prin personajele lor zbuciumate, dificile şi complexe. Precum Travis Bickle pe care Robert de Niro l-a interpretat în 'Taxi Driver' (1976), un veteran de război care se scufundă în abisul violenţei, un personaj din care se vor inspira mulţi cineaşti, fiind considerat un prototip al violenţei.Un alt personaj memorabil şi autodistructiv interpretat de De Niro este Jack La Motta din 'Ranging Bull', un boxer care luptă împotriva lui însuşi, sau fragil şi totodată puternic ca Francine Evans /Liza Minelli) din musicalul 'New York, New York' (1978). Filmul a fost un eşec la vremea aceea, dar şi-a recuperat valoarea cu trecerea timpului, însă l-a impus pe Scorsese într-o depresie din care a ieşit cu greu.În epoca aceea el s-a căsătorit cu Isabella Rossellini, a treia din cele cinci soţii ale sale, iar această serie de uniuni şi despărţiri i-au bulversat viaţa având în vedere că se declară un catolic practicant. A continuat să realizeze însă filme precum 'The King of Comedy' (1982), 'After Hours' (1985) sau 'Cape Fear' (1991).În paralel, a realizat documentare strălucite mai ales despre lumea muzicii, una dintre marile sale pasiuni, precum cele dedicate lui Bob Dylan, Rolling Stones sau Geroge Harrison. A regizat chiar şi unul dintre cele mai celebre clipuri din lume, vestitul 'Bad', al lui Michael Jackson. Fără a uita de geniala sa contribuţie la televiziune prin seriale ca 'Boardwalk Empire'.Influenţat de Neorealismo italian cât şi de Nouvelle Vague franceză sau de cineaşti precum Alfred Hitchcock, Scorsese a strălucit cu şi mai multă intensitate atunci când mulţi au crezut că îşi încheiase cariera. În secolul XXI a oferit bijuterii ca 'The Aviator' (2004), 'The Departed' (2006), 'Shutter Island' (2010) sau 'The Wolf of Wall Street' (2013).După 'Silence' (2016), are deja în proiect un film despre sindicalistul american Jimmy Hoffa iar peste câteva săptămâni va fi omagiat de Festivalul de la Cannes pentru a fi marcat istoria cinematografiei şi pentru implicarea sa în recuperarea unor filme sortite dispariţiei prin The Film Foundation. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Aruştei)