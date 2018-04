IOHANNIS ține partea BNR-ului în conflictul cu Guvernul

13:30

Beculeţul s-a aprins repede când am văzut că pe bon erau mai multe produse alimentare. Experimentul fiind gata mi-am invitat soţia la shopping. Am cumpărat aceleaşi produse, aceeaşi cantitate şi marcă de la supermarketul vizitat în urmă cu un an (unt, ulei, zahăr, pâine, iaurt, lapte, fructe, brânză, peşte, salam, cartofi, ceapă verde, ridichi şi roşii-chery). Totalul notei de plată 189,92 de lei. Surpriza a venit abia acasă, când am calculat suma plătită pe aceleaşi produse în urmă cu an: 156,23 de lei. Mai mult cu 33 de lei sau cu 21%. Repet: aceleaşi produse. Articolul integral pe CAPITAL.