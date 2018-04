Irina Begu s-a calificat în sferturi la Istanbul! Victorie după un meci cu 12 break-uri + cu cine joacă mai departe

16:10

Sârbul Novak Djokovic, locul 12 ATP, continuă forma slabă din acest an. Nole a fost eliminat în turul II al turneului de la Barcelona, fiind învins de slovacul Martin Klizan, locul 140 ATP, scor 2-6, 6-1, 3-6.Djokovic, care încearcă să revină în top după problemele din 2017, are în continuare dificultăți, ajungând la 5 victorii și 5 înfângeri în acest an. ...