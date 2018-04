Sevil Shhaideh a plecat de la DNA după aproape trei ore de audieri

18:20

Clubul belgian Standard Liege a refuzat o ofertă de 7 milioane de euro a grupării italiene AS Roma pentru fotbalistul român Răzvan Marin, scrie ziarul La Derniere Heure.Răzvan Marin este una din revelaţiile lui Standard în acest sezon, iar cota lui a crescut mult în ultimele luni. Văzut ca o rezervă la începutul stagiunii, mijlocaşul de 21 de ani a devenit rapid indispensabil în ochii antrenorului Ricardo Sa Pinto.Marin are nu mai puţin de 12 pase decisive şi 6 goluri în 38 de apariţii în acest sezon pentru Standard. Chiar dacă a impresionat mai puţin în ultima perioadă, mijlocaşul are şi acum evoluţii bune şi atrage atenţia.Deja în ianuarie au fost mai multe cluburi interesate de serviciile sale. Interesul cel mai concret a fost arătat de AS Roma, care l-a urmărit cu atenţie pe Marin încă de când acesta juca la Viitorul. Tânărul fotbalist mai era atunci în vizorul lui Juventus Torino, Fiorentina şi Zenit.Marin a fost dorit la Roma de antrenorul Eusebio Di Francesco, care are acelaşi agent ca internaţionalul român. Pe 21 ianaurie, a doua zi după victoria lui Standard cu Eupen (3-2), meci în care Marin a reuşit un assist, clubul italian a venit cu o ofertă de circa 7 milioane de euro. Propunerea a fost respinsă rapid de preşedintele lui Standard, Bruno Venanzi, care n-a vrut să-l vadă pe Marin plecând la numai un an după sosirea la Liege.Standard ar putea fi nevoită însă în această vară să se despartă de Marin. Venanzi aşteaptă cel puţin 10 milioane de euro în schimbul mijlocaşului.Standard a câştigat în acest sezon Cupa Belgiei şi şi-a asigurat prezenţa în viitorul sezon al cupelor europene. În campionat, când mai sunt cinci etape, echipa este pe locul 3 în play-off, la 9 puncte de liderul FC Bruges şi la 2 puncte de a doua clasată, Anderlecht.AGERPRES (autor: Mircea Lazaroniu; editor: Teodora Oprea, editor online: Simona Aruştei)