Stenograme din dosarul afaceristului PNL-ist Mihnea Boerescu

12:50

Laura Cosoi se află pe ultima sută de metri cu sarcina, vedeta este nerăbdătoare să facă cunoștință cu fetița ei și abia așteaptă momentul întâlnirii. Blondina vrea să nască natural și își dorește foarte tare ca soțul ei, Cosmin, să fie alături de ea. Deși are opt luni de sarcină, Laura este foarte activă și […] The post Laura Cosoi, ultima lună de sarcină: “Mi-aș dori ca soțul să fie lângă mine când o să nasc“ appeared first on Cancan.ro.