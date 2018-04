Culmea decesului. O femeie a murit de două ori, în acte! Cum a fost posibil

13:00

Jurnalistul, Radu Tudor, a izbucnit în lacrimi, marți seară, la începutul emisiunii pe care o prezintă. Motivul izbucnirii sale a fost știrea morții academicianului Dinu C. Giurescu. "Știrea asta nu voiam să o prezint niciodată", a spus Radu Tudor. Dinu C. Giurescu a murit marți, 24 aprilie, la 91 de ani Dinu C. Giurescu a fost […]