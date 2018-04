Cutremur în Vrancea - IGSU: Nu au fost semnalate urgenţe prin 112

19:10

Peste o mie de suporteri din Turcia şi câteva sute din Italia sunt aşteptaţi la turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, ce se va desfăşura în 5 şi 6 mai la Bucureşti, competiţie organizată de CSM Volei Alba Blaj şi la care vor mai participa echipele Galatasaray Istanbul, VakifBank Istanbul şi Imoco Volley Conegliano."S-au vândut 2.500 de bilete. 1.000 de bilete sunt deja cumpărate de fanii turci, 600 de fani ai echipei Galatasaray, plus 400 ai formaţiei VakifBank. Joi aşteptăm răspunsul celor de la Imoco Volley Conegliano. Estimările lor sunt pe aproximativ 500 de suporteri italieni. (...). La vânzare mai sunt 1.200 de bilete, pentru ambele zile", a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Cetatea de Baltă, directorul CSM Volei Alba Blaj, Vladimir Bacşiş.Interes deosebit pentru acest turneu este, pe lângă comunitatea turcă din Bucureşti, şi în rândul comunităţii chineze, ştiut fiind faptul că în echipa VakifBank Istanbul evoluează cea mai bună jucătoare de volei din lume, Zhu Ting, campioană olimpică, a adăugat Vladimir Bacşiş."Cred că vom evolua cu sala plină'', a opinat directorul CSM Volei Alba Blaj, clubul organizator al competiţiei.Preţul unui bilet variază între 140 şi 200 de lei. La categoria VIP, unde preţul ajunge la 1.400 de lei, au fost cumpărate bilete de aproximativ 100 de suporteri turci."Competiţia de la Bucureşti dispune de un buget de 300.000 de euro", a menţionat, în cadrul aceleaşi conferinţe de presă, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.În cadrul conferinţei de presă desfăşurate miercuri la castelul Bethlen din Cetatea de Baltă a fost semnat şi un parteneriat între CSM Volei Alba Blaj, clubul organizator al Final Four, şi principalul producător de vinuri din România, "sponsorul de platină" al competiţiei. Potrivit omului de afaceri Claudiu Necşulescu, producătorul de vinuri din Jidvei, sponsor tradiţional al clubului din Blaj, contribuie cu 50.000 de euro pentru buna organizare a turneului de la Bucureşti.Tot în cadrul aceluiaşi eveniment a fost prezentat şi trofeul Ligii Campionilor care va fi decernat campioanei."Este unul din cele mai importante evenimente sportive petrecute în România în ultimii ani. Suntem un club relativ nou, înfiinţat în 2011, un club care până în prezent a câştigat toate trofeele posibile pe plan intern. Suntem de trei ori campioni naţionali, am câştigat Cupa României. Am participat de trei ori în Liga Campionilor. În acest an avem onoarea de a fi clubul organizator al Ligii campionilor - turneul Final Four", a declarat preşedintele CSM Volei Alba Blaj, Sergiu Ştefănescu.La rândul său, primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a amintit că CSM Volei Alba Blaj, înfiinţat doar în urmă cu şapte ani, este singura echipă din Transilvania care a câştigat vreodată campionatul de volei feminin din România. "Şi nu o dată, ci de trei ori. Am început parcursul european în urmă cu patru ani, cu paşi timizi, iar de la an la am adăugat câte o piatră la temelia unei performanţe de răsunet european. Mulţi spun că Blajul este cea mai mare surpriză din voleiul feminin european", a declarat Rotar.Edilul a subliniat că la competiţia de la Bucureşti, CSM Volei Alba Blaj se luptă cu echipe care au bugete de 8-10 sau 12 ori mai mari decât al Blajului. "Sper din tot sufletul să putem juca o finală de Liga Campionilor. Este obiectivul îndrăzneţ pe care încercăm să-l asumăm", a conchis primarul Gheorghe Valentin Rotar.CSM Volei Alba Blaj va întâlni formaţia turcă Galatasaray Istanbul în semifinalele turneului Final Four, pe 5 mai, de la ora 19,00, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală.Dacă echipa din Blaj s-a calificat la Final Four ca echipă organizatoare, Galatasaray Istanbul a trecut în play-off de echipa italiană Igor Gorgonzola Novara. Novara a câştigat primul meci, la Istanbul, cu scorul de 3-2, dar Galatasaray s-a impus în retur cu 3-1.Cealaltă semifinală va opune echipele VakifBank Istanbul, deţinătoarea trofeului, şi Imoco Volley Conegliano, pe 5 mai, de la ora 16,00.Pe 6 mai vor avea loc finala mică (16,00) şi finala competiţiei (19,00).