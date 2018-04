O fată de 15 ani din Botoșani a fost găsită înjunghiată în gât și abandonată într-o pădure

14:40

Însărcinată în ultimul trimestru, Elena Băsescu a acceptat să pozeze în ținute provocatoare împreună cu Sofia și Traian Junior, cei doi pe care îi are din mariajul cu Syda. Vedeta a făcut mai multe dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața și cum se simte acum, înainte să devină mamă pentru a treia oară. În […] The post Elena Băsescu, pictorial sexy înainte să nască alături de copiii din prima căsătorie: „Ultimii trei ani au fost pentru noi un rollercoaster” appeared first on Cancan.ro.