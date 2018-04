Jucătorii lui Bayern nu depun armele și au planuri mari pentru retur: "Am demonstrat asta anul trecut" » Unde cred că a fost problema

Thomas Muller a explicat eșecul pe care echipa sa l-a suferit pe teren propriu cu Real Madrid, scor 1-2, în ciuda faptului că Bayern a fost formația care a deschis scorul. Totuși, fotbalistul neamț nu renunță la luptă și e convins că echipa sa poate întoarce scorul la returul de pe 1 mai. "Am fost prea naivi. Am avut o mulțime de ocazii după ce am condus, dar s-a făcut 1-1, apoi destul de repede după pauză a venit și golul de 2-1. ...

