Statele Unite anunţă că au testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală

20:50

Constanţa, 25 apr /Agerpres/ - Academia de Ştiinţe Juridice (ASJR) şi Revista română de drept maritim în colaborare cu Editura Universul Juridic şi Constanţa Port Business Association au organizat miercuri, la sediul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM), din Constanţa, conferinţa ştiinţifică "Dreptul portuar. Drept intern şi dreptul UE. Politica integrată a UE privind dezvoltarea şi modernizarea porturilor". În deschiderea conferinţei, directorul general al CNAPM, Nicolae Dan Tivilichi, a declarat că evenimentul ce reuneşte cei mai importanţi experţi şi practicieni juridici în domeniu, reprezentanţi ai comunităţii de afaceri din domeniul portuar şi naval din România, specialişti în transporturile multimodale şi oficiali ai Ministerului Transporturilor constitue o premisă importantă pentru relansarea iniţiativelor de actualizare a legislaţiei româneşti în domeniu, în concordanţă cu realităţile economice şi directivele europene. "Mă bucur că această conferinţă este găzduită de Portul Constanţa şi că putem dezbate, alături de importanţi membri ai lumii academice, avocaţi şi specialişti, problemele legate de legislaţia europeană şi de adaptarea celei naţionale la regulamentele Comisiei Europene, în domeniul portuar" - a declarat directorul general Dan Tivilichi. În cuvântul său de salut, adresat participanţilor la dezbateri, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Minea, a precizat că noul cadru legislativ intern oferă reglementări clare privind exploatarea, menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval, precizând că guvernul susţine dezvoltarea porturilor maritime şi navale. "Dreptul portuar, ca subramură a Dreptului maritim, definit ca disciplină juridică autonomă demonstrează rolul important al acesteia în sistemul ştiinţelor juridice. Porturile susţin şi influenţează pozitiv, pe termen lung, competitivitatea industriilor, creează locuri de muncă şi măresc în acelaşi timp valoarea adăugată din regiune. Pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă sectorul transportului maritim şi pentru a îmbunătăţi eficienţa şi sustenabilitatea lanţurilor de transport şi logistice, este esenţial să fie puse în aplicare măsuri de simplificare administrativă. Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor urmăreşte şi susţine pro activ dezvoltarea porturilor maritime şi fluviale în ansamblul lor, a căilor navigabile cât şi a infrastructurii de transport naval ce aparţine domeniului public" - a declarat Ionel Minea. Referindu-se la politica integrată a Uniunii Europene, secretarul de stat Minea a apreciat că în domeniul dezvoltării şi modernizării porturilor maritime şi fluviale există o serie întreagă de linii directoare care facilitează armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană. "Conform Regulamentului UE nr. 352 din 15.02.2017, care reglementează stabilirea unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune relative la transparenţa financiară a porturilor, este necesară integrarea deplină a porturilor în lanţuri eficiente de transport şi logistice. Astfel, vom contribui la creşterea economică şi la o utilizare şi funcţionare mai eficiente ale reţelei transeuropene de transport şi ale pieţei interne. Acest lucru necesită servicii portuare moderne care să conducă la o utilizare eficientă a porturilor şi un climat favorabil investiţiilor pentru dezvoltarea porturilor, în concordanţă cu actualele şi viitoarele cerinţe de transport şi de logistică"- a subliniat Minea. La rândul lui, moderatorul dezbaterilor, prof. univ. dr. Marin Voicu, preşedintele Secţiei de drept internaţional şi drept comparat al Academiei de Ştiinţe Juridice, fost judecător la CEDO, a subliniat importanţa Portului Constanţa de-a lungul istoriei, etapele principale în construcţia şi dezvoltarea acestuia, reiterând faptul că în prezent un grup specialişti în drept şi experţi maritimi a finalizat un compendiu legislativ ce poate sta constitui model de lucru pentru elaborarea unui proiect de Cod Maritim al României. "Este a doua iniţiativă, în România, de realizare a unui Cod Maritim al României, după 1999. (...) Am făcut o primă conferinţă la Mamaia în 2015... între timp am editat un volum documentar de 600 de pagini, intitulat Proiectul Codului Maritim Român, pe care l-am difuzat celor avizaţi şi direct interesaţi. Am lucrat împreună cu o parte din colaboratorii vechii comisii, la o schiţă de proiect. Problema majoră este de natură politică. Dacă reuşim în toamnă să obţine acordul ambelor ministere iniţiatoare, al Justiţiei şi Transporturilor, să adopte o hotărâre de guvern să recreeze comisia ministerială, este foarte bine" - a declarat, pentru AGERPRES, Marin Voicu. Acesta a precizat că a studiat codurile maritime ale statelor europene şi cu tradiţie maritimă pentru a defini un model de cod maritim pentru România. "Am studiat vreo 30 de coduri maritime din state europene sau state cu tradiţie maritimă, pentru a defini un model. Dar poate că n-ar trebui decât să luăm ca exemplu Codul Maritim al Republicii Moldova, din 1999, finanţat de investitorii privaţi, care ia tot ceea ce este bun şi convenabil din legislaţia maritimă internaţională, şi să-l transpunem la noi. Codul Maritim reglementează transportul mărfurilor pe mare. Este un domeniu privat, nu public. N-are nicio legătură sau relevanţă cu faptul că România nu mai are nave comerciale sub pavilion naţional, acum. Codul Maritim reglementează relaţiile juridice în ce priveşte nava şi marfa, simplist vorbind. Noi avem vreo 20.000 de marinari brevetaţi care lucrează în lume, ceea ce nu este rău, dar problema este finanţăm de la buget o şcoală de export, fără amortizarea cheltuielilor. Un Cod Maritim Românesc ar avea efecte şi asupra forţei de muncă de la bordul navelor, dar ar crea premisele şi pentru aducerea unor nave sub pavilion naţional, pentru a putea beneficia de prevederile juridice al Codului Maritim Românesc" - a detaliat Marin Voicu.