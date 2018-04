Gală în vederea strângerii de fonduri destinate Şcolii pentru arte şi meşteşuguri deltaice

05:40

Îmbrăţişările, ciudatele şi nesfârşitele strângeri de mână, semnele de afecţiune: ziua lui Emmanuel Macron şi Donald Trump la Casa Albă a făcut deliciul umoriştilor de la 'late-night talk show'-urile americane, relatează miercuri AFP.Dacă înţelegerea şi comunicarea dintre preşedinţii francez şi american au făcut deja să curgă multă cerneală, interacţiunile fizice sunt cele care au marcat spiritele săptămâna aceasta, a lor 'touchy-feely relationship', potrivit expresiei cizelate de Ashley Parker, jurnalistă la Washington Post. Foto: (c) Jonathan Ernst / REUTERSDaily Show, pe Comedy Central, animat de sud-africanul Trevor Noah, a rezumat această 'vizită de stat' printr-un mic scurt-metraj alb-negru intitulat 'Afacerea mâinilor', pe un fond de muzică romantică, punând cap la cap toate contactele între cei doi bărbaţi. "L'affaire des Mains" starring Donald Trump and Emmanuel Macron pic.twitter.com/j93kOVjbJv— The Daily Show (@TheDailyShow) April 24, 2018Principala sursă de inspiraţie? Evocarea numeroaselor aventuri extraconjugale atribuite celui de-al 45-lea preşedinte al SUA.'L-aţi văzut atingând pe cineva în acest fel? El i-a făcut versiunea Stormy Daniels', a spus Jimmy Kimmel la ABC, cu referire la actriţa porno care a afirmat că a avut o relaţie sexuală cu magnatul în domeniul imobiliarelor şi a fost plătită de Michael Cohen, avocatul personal al lui Trump, cu puţin timp înainte de alegeri, ca să tacă. 'Atunci când preşedintele Emmanuel Macron l-a salutat pe preşedintele Trump, el l-a pupat pe ambii obraji. Din reflex, Michael Cohen a scos imediat şi i-a oferit 130.000 de dolari lui Macron', a adăugat, în aceeaşi linie glumeaţă, Conan O'Brien la TBS. Ciudatul episod în timpul căruia, în Biroul Oval şi în faţa camerelor de filmat din întreaga lume, preşedintele american s-a apucat să scuture firele de mătreaţă de pe costumul invitatului său francez, a suscitat de asemenea multe comentarii, semnificaţia acestui gest dând naştere unei multitudini de interpretări. Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERS'Cum să discuţi (cu Donald Trump) când el te umileşte în public?', a spus Trevor Noah, zâmbind. 'Dacă aş fi Macron, aş fi ripostat', a continuat el, adăugând că a fost impresionat de 'calmul' preşedintelui francez, care 'a gestionat' perfect (situaţia). "The ultimate test is how you handle it when Trump publicly humiliates you."Trevor assesses Trump & Macron's day of bromance: https://t.co/Hh7jJtcwE8 pic.twitter.com/fNGlnob3Qq— The Daily Show (@TheDailyShow) April 25, 2018'Domnule preşedinte, Macron este în continuare acolo, zâmbitor, după ce a petrecut două zile cu dv.... Acestea nu sunt fire de mătreaţă, este cocaină!', a decretat Stephen Colbert pe CBS. 'Ştiu că este un clişeu, însă aceasta este o bromance!', a conchis Trevor Noah pentru a rezuma relaţia dintre cei doi, recurgând la acest neologism născut din combinarea cuvintelor 'brother' şi 'romance'.Cei doi lideri nu au reuşit să se vadă miercuri, în a treia şi ultima zi a vizitei preşedintelui francez, însă Donald Trump a promis că va privi la televizor, de la Casa Albă, discursul 'prietenului' său Emmanuel Macron susţinut în Congresul SUA. 'Va fi EXCELENT!', a prezis Trump fără ezitare.AGERPRES/(AS - autor: Adriana Matcovschi, editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)