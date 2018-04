LIBERTATEEA TE AJUTĂ: Cartea funciară e greșită. Ce să fac pentru a o corecta?

07:40

Horoscop weekend. Acum doua saptamani Luna noua a fost in Berbec apoi s-a mutat din semn in semn pana cand, iata, ajunge in Scorpion in weekend, sub numele de Luna plina roz, mai exact in noaptea de 29 spre 30 aprilie, reflectand stralucitor lumina Soarelui instalat in Taur. Numele de Luna Roz vine de la […]