Dani Mocanu, invitat de onoare al Camerei de Comerț! Manelistul, cercetat pentru proxenetism, a fost prezent la vernisajul de artă

Celebrul comediant din Noua Zeelandă, Johnny Danger, și-a pierdut viața într-un accident de motocicletă. Oamenii legii au fost chemați miercuri, în jurul orei 15, în zona podului Auckland Harbour acolo unde a avut loc accidentul. Două motociclete s-au lovit și în urma impactului, Johnny Danger a murit. Un prieten apropiat de-al comediantului a confirmat vestea […]