Jupp Heynckes s-a dezlănţuit la conferinţa de presă: "Am pierdut nemeritat, le-am făcut două cadouri". Ratările lui Muller şi Lewandowski l-au scos din minţi

Real Madrid s-a impus pentru al doilea an la rând la Munchen, în dauna nemţilor de la Bayern, cu acelaşi scor de 2-1. Gazdele au condus, dar Marcelo şi Asensio au întors soarta partidei. La finalul partidei, antrenorul deţinătoarei trofeului, Zinedine Zidane, a spus că uneori trebuie să suferi pentru a realiza ceva, lucru pe care echipa sa l-a făcut pe Fußball Arena. "Suntem mulţumiţi cu acest rezultat. Am jucat mult mai bine în repriza a doua. Nu e uşor să câştigi aici (n.red - la Munchen), am...