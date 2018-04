Președintele Klaus Iohannis, vizită la Bacău: Va merge la Aerostar SA și va discuta cu tinerii despre viitorul României

09:10

Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) profită de fiecare moment liber pe care îl are la turneul de la Stuttgart, pentru a se reface fizic după efortul depus în cele două partide jucate în confruntarea cu Elveția din Fed Cup. “Din punct de vedere mental sunt ok. Sinceră să fiu, de când am […] Post-ul Cum se reface Simona Halep la Stuttgart: “De când am ajuns aici dorm non-stop” apare prima dată în Libertatea.ro.