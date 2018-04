Turiştii din Mamaia, care aruncă gunoaie pe plajă, reclamaţi pe WhatsApp. Ce mesaj de avertizare vor primi

10:50

Biletul zilei 26.04.2018. Zi fabuloasă pentru biletele oferite pe a1.ro. Atât biletul de siguranță, cât și cel dedicat spectacolului au fost câștigătoare! Am mizat ieri pe meciuri din toată aria fotbalistică europeană, de la Liga Campionilor până la divizia secundă din Cehia și la final am fost ”verzi”. Biletul zilei 26.04.2018. Dacă ieri am prins Biletul Zilei ”La Sigur” din Serbia, Finlanda și Liga Campionilor, astăzi vom merge la dueluri din România, Norvegia și Europa League pentru a prinde...