Decizie total neașteptată luată de Mutu la Voluntari!

21:10

Potrivit primelor informații date de către polițiștii botoșăneni, fata ar fi fost găsită înjunghiată în zona gatului, a feței și a mâinilor. Descoperirea terifiantă a fost făcută într-o pădure din Botoșani. O adolescentă de 15 ani a fost găsită moartă la marginea orașului, prezentând multiple plăgi, relatează Observator.tv. Știre în curs de actualizare. The post O fată de 15 ani din Botoșani a fost găsită înjunghiată în gât și abandonată într-o pădure appeared first on Cancan.ro.