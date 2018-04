Arsenal – Atletico! Le Professeur sau El Cholo?

10:30

Constănțeanul Marius Ciulin, unul dintre cei mai experimentați arbitri români de baschet va fi prezent în acest an la Basketball Champions League Final 4, cea mai puternică competiție intercluburi europeană sub egida FIBA. Turneul final, la care vor participa AEK Atena (Grecia), AS Monaco (Franța), MHP Riesen Ludwigsburg (Germania) și UCAM Murcia (Spania), se va desfășura la Atena în perioada 4-6 mai 2018. ...