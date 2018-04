Strigătele durerii unei mame care își îngroapă unicul fiu. Ce a spus soția lui Nelu Ploieșteanu în momentul în care sicriul lui Mihăiță a fost scos din curte

22:40

Tulburări de tranzit intestinal sau disfuncții ale unui organ intern pot provoca tensiuni în zona abdominala care au efecte negative asupra spatelui. De asemenea, aceste tensiuni pot provoca în timp o hernie de disc sau dereglări posturale. Vino să previi sau sa tratezi durerile de spate la The Movement Training Center, alături de colegul nostru […] The post Știai că 60% dintre durerile lombare nu au cauze vertebrale?