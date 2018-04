Unele lucrări în locuință au nevoie de aprobări. Află care sunt ele și cum poți să treci de birocrație

11:30

Legea care trece Monitorul Oficial de sub autoritatea Guvernului în cea a Camerei Deputaților a fost atacată, joi, de președintele Klaus Iohannis la CCR. Șeful statului atrage atenția că plasarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial" sub autoritatea Camerei Deputaților este declarativă, nicio dispoziție din această lege neprevăzând o atribuție a Camerei Deputaților cu privire la modul […]